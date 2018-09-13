بدء محادثات بين سوريا والأردن لفتح معبر حدودي رئيسي
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معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن يوم 6 يوليو تموز 2018. صورة لرويترز.(reuters_tickers)
عمان (رويترز) - صرح مصدر رسمي أردني يوم الخميس بأن سوريا والأردن أجريا أول محادثات فنية لفتح معبر حدودي رئيسي في جنوب سوريا كان الجيش السوري قد انتزع السيطرة عليه من المعارضة في يوليو تموز الماضي.
وتأمل سوريا في إعادة فتح طريق نصيب الذي له أهمية بالغة في تحقيق ما ترجوه من إنعاش لاقتصادها المنهار وإعادة البناء في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
كما يأمل الأردن أن يعيد فتح المعبر مليارات الدولارات التي تدرها التجارة بين أسواق أوروبا والخليج عبر حدود سوريا.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز