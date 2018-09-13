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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 01:16 م 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:16

معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن يوم 6 يوليو تموز 2018. صورة لرويترز. (reuters_tickers)