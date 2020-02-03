هذا المحتوى تم نشره يوم 03 فبراير, 2020 11:10 ص

دبي (رويترز) - قالت مصادر دبلوماسية ومن منظمات إغاثة إن رحلات طيران لنقل المرضى الذين يحتاجون بشكل ملح للرعاية الطبية ستبدأ من العاصمة اليمنية صنعاء يوم الاثنين وهو إجراء طال انتظاره لبناء الثقة في إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة منذ خمس سنوات.

وقالت المصادر إن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ستشرفان على نقل المرضى ورحلات الطيران من العاصمة. ولم يذكروا أين ستهبط الطائرات.

ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ خمس سنوات عندما أخرج الحوثيون المدعومون من إيران حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من صنعاء في أواخر عام 2014. وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في عام 2015 في محاولة لإعادة هادي.

ويسيطر الحوثيون على مطار صنعاء لكن التحالف الذي يسيطر على المجال الجوي يحظر الوصول إليه.

وتحاول الأمم المتحدة استئناف المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب. ومن ناحية أخرى تجري الرياض محادثات غير رسمية مع الحوثيين منذ أواخر سبتمبر أيلول بشأن خفض التصعيد.

وقال مصدر دبلوماسي إن نحو 60 مريضا من المتوقع أن يغادروا هذا الأسبوع.

وقال المجلس النرويجي للاجئين وهو منظمة إغاثة إن المزيد من اليمنيين ما زالوا ينتظرون الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.

وأضاف "ليس هناك ما يبرر معاقبة المدنيين المرضى بمنعهم من الحصول على الرعاية الصحية".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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