هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مايو, 2019 10:43 ص

إحدى السفن التجارية التي تعرضت لأعمال تخريبية قرب إمارة الفجيرة في الإمارات يوم الاثنين. صورة لرويترز.

جنيف (رويترز) - نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم البرلمان بهروز نعمتي قوله يوم الثلاثاء إن الهجوم الذي تعرضت له ناقلات قبالة ساحل الإمارات هو "أذى إسرائيلي".

وأضاف "الأحداث التي وقعت في الإمارات أذى إسرائيلي". ولم يقدم أي تفاصيل عن الدور الذي قد تكون إسرائيل لعبته في الهجوم.

وكانت السعودية قد قالت يوم الاثنين إن اثنين من ناقلاتها من بين الناقلات التي تعرضت لهجوم قبالة ساحل الإمارات ووصفته بأنه محاولة لتقويض أمن إمدادات النفط وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الإمارات يوم الأحد إن أربع سفن تجارية تعرضت لأعمال تخريبية قرب إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم والتي تقع خارج مضيق هرمز مباشرة. لكن لم تذكر أي تفاصيل عن طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير‭ ‬نادية الجويلي)

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