هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مارس, 2020 10:45 ص

بيروت (رويترز) - قال عضو البرلمان اللبناني البارز آلان عون على تويتر يوم السبت إن لبنان يعيش "الساعات الأخيرة" قبل الإعلان الرسمي لتعثره عن تسديد ديونه، بينما يجتمع رئيس البلاد ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان قبيل الإعلان الرسمي في وقت لاحق يوم السبت.

كانت مصادر قد أبلغت رويترز يوم الجمعة بأن من المتوقع أن يعلن لبنان يوم السبت عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتجنب تخلف فوضوي عن السداد.

وسيعلن رئيس الوزراء حسان دياب قرار لبنان بشأن السندات الدولية في الساعة السادسة والنصف مساء (1630 بتوقيت جرينتش) قبل يومين فقط من الموعد المقرر لسداد الدولة المدفوعات المستحقة لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من مارس آذار.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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