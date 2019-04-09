هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 11:36 ص

رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح في صورة من أرشيف رويترز

الجزائر (رويترز) - عين البرلمان الجزائري رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما وذلك في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد مظاهرات حاشدة ضد حكمه استمرت أسابيع.

ويعارض المتظاهرون، الذين يطالبون بإصلاحات ديمقراطية شاملة، شخصيات مثل بن صالح الذي كان أحد أفراد الدائرة المقربة من بوتفليقة التي هيمنت على الحياة السياسية في الجزائر على مدى عقود.

وتعهد بوتفليقة، لدى تقديمه استقالته الأسبوع الماضي، بإجراء انتخابات خلال 90 يوما في إطار تحول قال إنه سيكون بداية مرحلة جديدة.

وبموجب الدستور الجزائري، سيدير بن صالح البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة.

وقال بن صالح للبرلمان إنه يتعين العمل على تمكين الشعب الجزائري من انتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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