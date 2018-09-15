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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 سبتمبر, 2018 02:49 م 15 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:49

جلسة للبرلمان العراقي في العاصمة بغداد يوم الثالث من سبتمبر أيلول 2018. صورة لرويترو يحظر إعادة بيعها أو وضعها في الأرشيف.

من راية الجلبي وأحمد رشيد

أربيل/السليمانية (العراق) (رويترز) - انتخب البرلمان العراقي النائب السني محمد الحلبوسي رئيسا له يوم السبت في خطوة مهمة صوب تشكيل حكومة جديدة بعد أربعة أشهر من انتخابات عامة غير حاسمة.

وكان من المقرر أن ينتخب البرلمان رئيسه ونائبيه خلال جلسته الأولى في الثالث من سبتمبر أيلول، لكنه لم يتمكن من هذا لأن النواب كانوا يحاولون وقتها تحديد أي الكتل المتنافسة استحوذت على أكبر عدد من المقاعد.

ويدشن انتخاب الحلبوسي عملية مدتها 90 يوما، وفقا للدستور، من المقرر أن تفضي في نهاية المطاف إلى تشكيل الحكومة الجديدة.

وسيكون على أعضاء البرلمان انتخاب رئيس جديد للبلاد وتكليف زعيم أكبر كتلة متنافسة بتشكيل حكومة بوصفه رئيسا لها. لكن الكتلة المهيمنة لم تتحدد بعد بسبب تغير التحالفات السياسية.

وقال النائب الشيعي هشام السهيل إن الحلبوسي فاز بالمنصب الذي كان ينافس عليه وزير الدفاع السابق خالد العبيدي بعد حصوله على 169 صوتا. ويتألف البرلمان العراقي من 329 مقعدا.

ولدى إعلانه النتيجة قال الرئيس المؤقت للبرلمان إن الحلبوسي (37 عاما) صار أصغر رئيس للبرلمان في تاريخ العراق.

وقبل خوضه الانتخابات العامة التي أجريت في مايو أيار، مرشحا على القائمة الانتخابية لتحالف الأنبار هويتنا، كان الحلبوسي محافظا للأنبار وقبلها كان عضوا في مجلس النواب العراقي في الفترة بين عامي 2014 و2017.

وخاض الناخبون العراقيون في مايو أيار أول انتخابات برلمانية منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في بلادهم، لكن عملية مثيرة للخلاف لإعادة فرز الأصوات عرقلت إعلان نتائجها النهائية حتى الشهر الماضي.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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رويترز