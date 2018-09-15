برلمان العراق ينتخب النائب السني محمد الحلبوسي رئيسا له
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جلسة للبرلمان العراقي في العاصمة بغداد يوم الثالث من سبتمبر أيلول 2018. صورة لرويترو يحظر إعادة بيعها أو وضعها في الأرشيف.(reuters_tickers)
السليمانية (العراق) (رويترز) - انتخب البرلمان العراقي النائب السني محمد الحلبوسي رئيسا له يوم السبت في أول خطوة صوب تشكيل حكومة جديدة بعد أربعة أشهر من انتخابات عامة غير حاسمة.
وكان من المقرر أن ينتخب البرلمان رئيسه ونائبيه خلال جلسته الأولى في الثالث من سبتمبر أيلول، لكنه لم يتمكن من هذا لأن النواب كانوا يحاولون وقتها تحديد أي الكتل المتنافسة استحوذت على أكبر عدد من المقاعد.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز