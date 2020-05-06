هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2020 12:01 ص

أعضاء البرلمان العراقي يجتمعون قبل التصويت على الحكومة العراقية الجديدة في مقر البرلمان في العاصمة بغداد يوم الخميس. (صورة لرويترز من المكتب الإعلامي للبرلمان العراقي ويتم توزيعها كما تلقتها رويترز كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية).

بغداد (رويترز) - قال نواب بالبرلمان العراقي إن البرلمان وافق على أغلبية الوزراء الذين قدمهم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يوم الأربعاء لتتولى حكومة جديدة السلطة بعد شهور من الجمود.

وقال النواب إن اختيارات الكاظمي لوزارات الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء وغيرها من الحقائب الرئيسية حظيت بموافقة البرلمان خلال التصويت.

غير أنه تم رفض عدد من المرشحين لوزارات أخرى وهو ما يعني أن الكاظمي سيبدأ ولايته بدون حكومة كاملة.

واستقال رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الذي كان يرأس حكومة لتصريف الأعمال، العام الماضي بعد نزول محتجين مناهضين للحكومة إلى الشوزارع بالآلاف مطالبين بوظائف ورحيل النخبة الحاكمة.

واتهم المحتجون الطبقة السياسية التي تولت السلطة بعد الغزو الأمريكي في 2003، الذي أطاح بصدام حسين، بالفساد الذي قاد البلاد إلى دمار اقتصادي.

وحال الصراع على الحقائب الوزارية منذ استقالة عبد المهدي في نوفمبر تشرين الثاني دون تمكن مرشحين اثنين سابقين لمنصب رئيس الوزراء من تشكيل حكومة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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