برلين: وزيرا خارجية روسيا وألمانيا يبحثان الوضع بسوريا في اجتماع
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وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (يسارا) يصافح نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو يوم 10 مايو أيار 2018. تصوير: سيرجي كاربوخين - رويترز.(reuters_tickers)
برلين (رويترز) - قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الأربعاء إن وزيري الخارجية الألماني هايكو ماس والروسي سيرجي لافروف سيبحثان الوضع في سوريا وأوكرانيا خلال اجتماع في برلين يوم الجمعة.
وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي "سوريا بالطبع ستكون ضمن الموضوعات، للسعي لإيجاد حل دبلوماسي، وسيجري بحث أوكرانيا".
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز