برنامج الأغذية: عدد من يعانون أزمة أو حالة طارئة باليمن قد يبلغ 20 مليونا

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 ديسمبر, 2018 03:21 م

جنيف (رويترز) - قال برنامج الأغذية العالمي في بيان يوم الخميس إن مسحا عن الأمن الغذائي باليمن أظهر أن أكثر من 15 مليون نسمة إما يعانون "أزمة" أو "حالة طارئة" وأن العدد قد يزيد إلى 20 مليونا ما لم تصلهم معونات غذائية بشكل ثابت.

ووجد أيضا المسح الذي أجراه خبراء يمنيون ودوليون في أكتوبر تشرين الأول وفقا لنظام دولي لتصنيف أزمات الغذاء أن حوالي 65 ألفا يعانون "كارثة" غذائية أو أنهم قرب مستويات المجاعة وأن معظمهم يعيشون في مناطق الصراع. وقال برنامج الأغذية إن العدد قد يزيد إلى 237 ألفا ما لم تصل مساعدات غذائية.

(إعداد أمل أبو السعود - تحرير نادية الجويلي)

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