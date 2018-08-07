بريطانيا تحث على ضبط النفس في خلاف بين السعودية وكندا
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
لندن (رويترز) - حثت بريطانيا كندا والسعودية يوم الثلاثاء على ضبط النفس وسط خلاف دبلوماسي نجم عن تصريحات صدرت عن كندا وأبدت فيها قلقها بشأن احتجاز نشطاء في السعودية.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية إن " كلا من كندا والسعودية شريك وثيق للمملكة المتحدة ونحث على ضبط النفس في الموقف الحالي.
"المملكة المتحدة مؤيد قوي لحقوق الإنسان. ونبدي قلقنا بشكل منتظم للحكومة السعودية بشأن قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك احتجاز مدافعين عن حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة".
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز