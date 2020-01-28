هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يناير, 2020 09:07 م

لندن (رويترز) - قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب يوم الثلاثاء إن بلاده تحث زعماء إسرائيل والفلسطينيين على النظر بإنصاف في خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط.

واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامة دولة فلسطينية تكون عاصمتها في القدس الشرقية في مسعى لتحقيق انفراجة.

وبموجب الخطة المقترحة ستعترف الولايات المتحدة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وفي المقابل توافق إسرائيل على تجميد الأنشطة الاستيطانية لمدة أربع سنوات بينما يتم التفاوض بشأن الدولة الفلسطينية.

وقال راب في بيان "هذا اقتراح جاد بكل وضوح ويعكس الوقت والجهد المكثف".

وأضاف أن "الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين هم وحدهم الذين يمكنهم تحديد ما إذا كانت هذه المقترحات تفي باحتياجات شعبيهما".

وقال "نشجع على بحث هذه الخطط بشكل حقيقي ومنصف واستكشاف ما إذا كانت تبرهن على أنها خطوة أولى على طريق العودة للمفاوضات".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد صبحي خليفة)

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