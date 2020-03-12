هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2020 12:27 م

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب خارج مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 فبراير شباط 2020. تصوير: بيتر نيكولز - رويترز.

لندن (رويترز) - طالبت بريطانيا يوم الخميس السلطات العراقية باتخاذ تحرك لمحاسبة المسؤولين عن هجوم صاروخي في العراق أسفر عن مقتل بريطاني وعسكريين أمريكيين اثنين.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان "ينبغي أن نعثر على المسؤولين.. أرحب بدعوة الرئيس العراقي لفتح تحقيق فوري لمحاسبة الجناة.. لكن لابد أن نرى تحركا".

وأضاف أنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء أمس الأربعاء واتفق معه على أن من الضروري "التصدي لهذه الأعمال المروعة".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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