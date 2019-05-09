هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مايو, 2019 05:39 م

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت خلال مؤتمر صحفي في لندن يوم الأربعاء. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء

لندن (رويترز) - قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس إن بلاده قلقة من تدهور الوضع الأمني والإنساني في ليبيا.

أدلى هانت بتلك التعليقات بعد لقائه هو ورئيسة الوزراء تيريزا ماي في لندن مع فائز السراج رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها في طرابلس.

وقال هانت "الحكومة البريطانية تشاطر رئيس الوزراء السراج قلقه الشديد تجاه الموقف في أنحاء ليبيا حيث يستمر التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية".

وأضاف "الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لوضع حد لإراقة الدماء والغموض".

وتابع هانت قائلا "دعونا رئيس الوزراء السراج إلى حث كل الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار وتأمين وصول المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها والعودة للمفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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