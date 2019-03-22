هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 07:39 م

لندن (رويترز) - قالت بريطانيا اليوم الجمعة إنها لا تخطط لتغيير موقفها من هضبة الجولان بعد تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على المنطقة التي انتزعتها من سوريا في حرب عام 1967.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان "المملكة المتحدة تعتبر هضبة الجولان أرض تحتلها إسرائيل. ضم الأرض بالقوة محظور وفقا للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البيان "نحن لم نعترف بضم إسرائيل (للجولان) في عام 1981 ولا ننوي تغيير موقفنا".

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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