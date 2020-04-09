هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2020 11:17 م

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يقوم بتحية العاملين بالقطاع الطبي في بريطانيا يوم الخميس. صورة من ممثل لوكالات الأنباء.

(رويترز) - قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يوم الخميس إن بريطانيا تدعم وقف إطلاق النار الذي تقوده السعودية في اليمن والذي بدأ تنفيذه ظهر يوم الخميس وسط تفشي فيروس كورونا مما يزيد الآمال في إنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات.

وأعلن التحالف بقيادة السعودية مساء الأربعاء أنه سيوقف عملياته العسكرية اعتبارا من الساعة 0900 بتوقيت جرينتش يوم الخميس ولمدة أسبوعين في دعم لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الذي راح ضحيته أكثر من 100 ألف شخص.

وقال راب "هذه خطوة مهمة نحو وقف دائم لإطلاق النار يحتاجه اليمنيون... أدعو حكومة اليمن والحوثيين لوقف كافة الأعمال القتالية فورا والمشاركة بشكل بناء في هذه المقترحات".

وزودت الولايات المتحدة وبريطانيا التحالف الذي تقوده السعودية بالسلاح والدعم المخابراتي واللوجيستي أثناء الصراع.

والصراع، الذي ينظر له على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، في حالة جمود عسكري منذ سنوات.

ولم تعلن حركة الحوثي المتحالفة مع إيران، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المراكز الحضرية الكبرى، بعد إن كانت ستلتزم بوقف إطلاق النار فيما سيكون أول انفراجة كبرى في مساعي السلام منذ أواخر 2018.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بينما حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين على التواصل من دون شروط مسبقة في المحادثات للاتفاق على آلية للهدنة على مستوى البلاد.

(اعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

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