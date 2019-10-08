هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أكتوبر, 2019 02:45 م

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن يوم 3 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: هنري نيكولز - رويترز.

لندن (رويترز) - حذرت بريطانيا تركيا يوم الثلاثاء من القيام بعمل عسكري منفرد في سوريا بعد أن بدأت الولايات المتحدة في سحب قوات لها من منطقة الحدود هناك.

وقال آندرو موريسون الوزير بوزارة الخارجية "كنا واضحين تماما مع تركيا بأنه لا بد من تجنب العمل العسكري المنفرد لأنه سيزعزع استقرار المنطقة ويهدد جهود إنزال الهزيمة النهائية بداعش" في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

ونأى موريسون بالحكومة البريطانية عن تأكيد الرئيس الأمريكي في وقت سابق أن بريطانيا سعيدة جدا لقراره سحب القوات الأمريكية.

وقال موريسون إنه "لا فكرة" لديه من أين جاء هذا التعليق وإنه ليس مبنيا بالتأكيد على محتويات اتصال هاتفي بين وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأيضا قال متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الثلاثاء إن بريطانيا قلقة للغاية من خطط تركيا للقيام بعملية عسكرية في شمال شرق سوريا.

كانت تركيا قالت إنها أتمت استعداداتها لعملية عسكرية في شمال شرق سوريا بعد أن بدأت الولايات المتحدة في سحب قوات لها هناك مما يمهد الطريق أمام هجوم تركي على القوات التي يقودها الأكراد والمتحالفة منذ وقت طويل مع واشنطن.

وحين سئل المتحدث عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بريطانيا ‭‭‭‭"‬‬‬‬‬سعيدة جدا" بالتحول في سياسته بشأن سوريا، قال المتحدث باسم جونسون إن تحركات القوات الأمريكية مسألة تخص الولايات المتحدة.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية -تحرير حسن عمار)

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