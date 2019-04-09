هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 03:17 م

القاهرة (رويترز) - قالت بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج في بيان مشترك يوم الثلاثاء إن السلطات السودانية يجب أن تستجيب للمحتجين وتقدم خطة ذات مصداقية لانتقال سياسي.

وقالت الدول الثلاث عن السودان "إن عدم القيام بذلك يهدد بمزيد من الاضطرابات. القيادة السودانية عليها مسؤولية كبيرة لتجنب مثل هذه النتائج".

ودعت الدول الثلاث السلطات السودانية إلى "الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين والكف عن استخدام العنف ضد المحتجين السلميين وإزالة كل القيود على الحريات ورفع حالة الطوارئ والسماح بحوار سياسي مقبول".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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