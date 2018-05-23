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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2018 02:46 م 23 مايو 2018 - آخر تحديث - 14:46

نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني في القصر الرئاسي في بعبدا يوم السادس من نوفمبر تشرين الثاني 2017. صورة لرويترز.

من إلن فرانسيس وداليا نعمة

بيروت (رويترز) - أعيد انتخاب الزعيم الشيعي نبيه بري الحليف المقرب من حزب الله المدعوم من إيران رئيسا للبرلمان اللبناني يوم الأربعاء وذلك للمرة السادسة دون وجود أي منافس له.

كما تم انتخاب إيلي فرزلي وهو حليف آخر لحزب الله نائبا لرئيس البرلمان مما يعكس تحولا في المشهد السياسي في لبنان لصالح الجماعة الشيعية التي تمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة.

وقال بري إن الرئيس ميشال عون سيبدأ مشاورات مع النواب اللبنانيين يوم الخميس لاختيار رئيس الوزراء الجديد. ويتعين على عون اختيار رئيس وزراء يحظى بأكبر دعم بين النواب.

وحصل حزب الله والجماعات والأفراد المتحالفون سياسيا معه على 70 مقعدا على الأقل في البرلمان وهو عكس النتيجة في آخر انتخابات برلمانية جرت عام 2009 عندما فاز تحالف مناهض لحزب الله بالأغلبية.

وحصل بري على أصوات 98 عضوا من إجمالي 128 نائبا مقابل 29 ورقة بيضاء فيما قالت النائبة المستقلة بوليت يعقوبيان إنها منحت صوتها للمخرجة اللبنانية نادين لبكي التي فازت بجائزة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عن فيلمها "كفر ناحوم".

وقال بري في كلمة أمام البرلمان "سيكون على مجلسنا الكريم التزام المشاورات النيابية لإنجاز الاستحقاق الثالث المتمثل باختيار رئيس لحكومة لبنان وتكليفه بتشكيل الحكومة وصولا للثقة بأقصى سرعة ممكنة".

ويتعرض لبنان لضغوط لتشكيل حكومة جديدة بسرعة لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب ومستويات الدين العام غير المستدامة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم إعادة تسمية سعد الحريري رئيس الحكومة المنتهية ولايتها. وسيواجه الحريري مفاوضات صعبة لتشكيل حكومة ائتلافية تجمع كل الأحزاب الرئيسية في لبنان بما فيها حزب الله.

ويرأس بري، 80 عاما، حركة "أمل" وهو حليف وثيق لحزب الله منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي نشبت بين عامي 1975 و1990.

وكان الحريري وهو معارض لحزب الله قد أعلن دعمه لإعادة انتخاب بري رئيسا للبرلمان.

وفي إطار نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان فإن رئيس المجلس النيابي ينبغي ان يكون مسلما شيعيا ونائب الرئيس من طائفة الروم الارثوذكس ورئيس الوزراء مسلما سنيا ورئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا.

ويرتبط فرزلي مثل بري وحزب الله بعلاقات وثيقة بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وكان الحريري قد أعلن معارضته لترشيح فرزلي.

وتولى أحد معارضي حزب الله منصب نائب رئيس البرلمان -المخصص للروم الارثوذوكس- منذ عام 2005 وهو العام الذي انسحبت فيه القوات السورية من لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

(إعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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رويترز