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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2018 02:00 م 23 مايو 2018 - آخر تحديث - 14:00

الرئيس اللبناني ميشال عون في بعبدا يوم 21 نوفمبر تشرين الثاني 2017. صورة لرويترز. (reuters_tickers)