بري: الرئيس اللبناني سيبدأ مشاورات لاختيار رئيس الوزراء الجديد الخميس
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
الرئيس اللبناني ميشال عون في بعبدا يوم 21 نوفمبر تشرين الثاني 2017. صورة لرويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني يوم الأربعاء إن الرئيس ميشال عون سيبدأ مشاورات مع النواب اللبنانيين يوم الخميس لاختيار رئيس الوزراء الجديد.
ويتعين على عون اختيار رئيس وزراء يحظى بأكبر دعم بين النواب. ويتوقع بشكل كبير اختيار رئيس الوزراء المنتهية ولايته سعد الحريري مرة أخرى لشغل المنصب.
وأدلى بري بهذا التصريح بعد الاجتماع مع عون في القصر الرئاسي عقب انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد والتي شهدت اختيار بري رئيسا للبرلمان للمرة السادسة على التوالي.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
رويترز