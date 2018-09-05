بري: لبنان في العناية الفائقة والوضع الاقتصادي خطير جدا
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رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يتحدث أمام البرلمان في بيروت يوم 23 مايو أيار 2018. صورة لرويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يوم الأربعاء إن لبنان في "العناية الفائقة والوضع الاقتصادي خطير جدا".
ونقل علي بزي وهو نائب ينتمي لحركة أمل الشيعية عن بري رئيس الحركة قوله "لبنان في العناية الفائقة وهو لا يشبه لا تركيا ولا إيران والوضع الاقتصادي خطير جدًا وعلى الجميع التواضع".
ولم ينجح رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في تشكيل حكومة جديد رغم مرور أربعة أشهر على الانتخابات البرلمانية وأثار التأخير مخاوف بشأن الاقتصاد اللبناني المثقل بالديون.
(اعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز