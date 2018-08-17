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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 03:57 م 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:57

مصلون يغادون الحرم المكي بعد انتهاء صلاة الجمعة في مدينة مكة في السعودية يوم الجمعة. تصوير: زهرة بن سمرة - رويترز.

من علي عبد العاطي

القاهرة (رويترز) - لطالما كان محمود عوني يُمني نفسه بالسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، لكنه يقول إنه قد لا يستطيع ذلك أبدا في الوقت الحالي بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

يقول عوني (47 عاما) المقيم بالقاهرة والذي يعمل موظفا بوزارة الشباب والرياضة "الحالة الاقتصادية صعبة جدا، اللي محتاجه البيت يحرم على الجامع"، مستشهدا بمثل مصري شائع.

وأرجأ عوني، مثله في ذلك مثل كثير من المصريين، خططه للذهاب إلى الحج لأجل غير مسمى بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتضرر كثير من المصريين من ارتفاع الأسعار ولا سيما أسعار الوقود والكهرباء مع خفض الدولة للدعم ضمن إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي.

وحتى من هم أيسر حالا من المصريين يجدون الآن الرحلة أكثر صعوبة بعدما رفعت السلطات في مصر والسعودية الرسوم على تكرار العمرة خلال ثلاث سنوات.

وقفز التضخم بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ليبلغ مستوى قياسيا في يوليو تموز 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب المصري ورئيس بعثة الحج الرسمية قوله إن عدد الحجاج هذا العام بلغ نحو 64 ألفا فقط مقارنة مع نحو 80 ألفا هي حصة مصر هذا العام بانخفاض نسبته 20 في المئة.

ووفقا لوسائل إعلام رسمية فإن عدد حجاج العام الماضي 2017 كان 80 ألفا وهي نفس الحصة التي كانت مقررة لمصر في ذلك الوقت.

وذكرت مصادر بمطار القاهرة الدولي أن شركة مصر للطيران ألغت عددا من رحلات الحج والعمرة لعدم الجدوى الاقتصادية.

* ارتفاع التكلفة

قال عوني "أنا اللي معايا معيشني أنا وأولادي بالعافية(بالكاد). مش معقولة أروح أعمل حج وبيتي محتاج، والدين بيقول لمن استطاع".

وأضاف "في عام 2010 كنت أسمع بين جيراني في موسم الحج خمسة أو ستة رايحين، حاليا كل ثلاث أو أربع سنوات واحد يطلع".

وقال أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج التابعة لوزارة السياحة إن الأرقام الخاصة بموسم العمرة هذا العام في انخفاض.

وقال "عدد المعتمرين هذا العام بلغ 380 ألفا بتراجع عن العام الماضي بحوالي 50 بالمئة، وده راجع لسوء الأحوال الاقتصادية وارتفاع أسعار العمرة هذا العام".

وأضاف "قرار مصر والسعودية بفرض رسوم على مكرري العمرة جعل ناس كتير من المعتمرين متروحش لارتفاع التكلفة".

وفرضت السعودية رسوما قدرها 2000 ريال (533 دولارا) على من يقوم بالعمرة لمرة ثانية في غضون ثلاث سنوات. كما رفعت مصر هذا العام الرسوم على من يرغب في أداء العمرة لمرة ثانية.

وتقول شركات سياحة إن تكلفة الحج في مصر قفزت إلى حوالي 60 ألف جنيه هذا العام لفئة الحج الاقتصادي البري مقارنة مع حوالي 30 ألف جنيه العام الماضي، بينما زادت تكلفة الحج السياحي، الذي يشمل رحلات طيران وإقامة فاخرة وخدمات أخرى، إلى 152 ألف جنيه من 100 ألف في العام الماضي.

وقال حمادة راضي، وهو موظف حكومي يبلغ من العمر 55 عاما، إن تكاليف رحلة الحج الإجمالية يمكن أن تصل إلى 120 ألف جنيه (حوالي 6700 دولار).

وأضاف راضي "أسعار تذاكر الطيران ارتفعت، ورسوم الحج هنا وفي السعودية أيضا، اللي معاه فلوس هو اللي هيروح".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)

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رويترز