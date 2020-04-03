هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أبريل, 2020 11:17 م

طبيبان أردنيان بالقرب من عيادة متنقلة في عمان يوم 30 مارس اذار 2020. تصوير: محمد حامد - رويترز.

من سليمان الخالدي

عمان (رويترز) - قال شهود ومسؤولون إن الأردن ألزم سكانه البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة بالبقاء في منازلهم في حظر تجول شامل لمدة يوم واحد يوم الجمعة أدى إلى توقف الحياة العامة بشكل كامل في إطار تكثيف محاولات التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وقالت الحكومة إن حظر التجول على مدار 24 ساعة والذي بدأ منتصف ليل الخميس، وأغلق المحلات والمخابز وحتى الصيدليات وترك المستشفيات مفتوحة وخدمات الطوارئ فقط، كان ضروريا حتى يتجنب الأردن تفشي المرض.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز للتلفزيون الحكومي "ارتأينا من خلال الحظر الشامل المطبق اليوم الجمعة بشكل ٍكامل لقياس قدرتنا على الالتزام وتحضير ِانفسنا لما هو أسوأ".

وأضاف "نرى من حولنا عبر العالم خطورة الوباء اذا ما انتشر حيث يصعب السيطرة عليه وعلينا أن نُعّد العدة لمرحلة ليست بالقصيرة والجهوزية الدائمة لمواجهته" مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتعافي من التأثير المدمر للأزمة على اقتصاد المملكة المثقل بالديون.

وشهد الأردن ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ الإعلان عن رصده في أوائل الشهر الماضي. وسجل حتى الآن 310 حالات إصابة وخمس وفيات.

وأعلنت الحكومة حظر التجول قبل أسبوعين بعد أن أصدر الملك قانون الطوارئ الذي منح الرزاز سلطات كاسحة تقيد الحقوق المدنية والسياسية.

وتم نشر عشرات الآلاف من قوات الجيش والشرطة في جميع أنحاء البلاد. كما تم حظر الحركة بين المحافظات والعاصمة.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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