بيروت (رويترز) - قال بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي يوم الأربعاء إن الإجراءات الإصلاحية الرامية لتهدئة الاحتجاجات التي تعم البلاد "خطوة أولى إيجابية" لكنها "تستلزم تعديل الفريق الوزاري" لتنفيذها.
وفي كلمة بثها التلفزيون قال الراعي إنه يؤيد الاحتجاجات وحث المتظاهرين على استمرار التحلي بالسلمية.
ونقل تلفزيون إل.بي.سي عنه القول "لائحة الإصلاحات خطوة أولى إيجابية لكنها تستلزم تعديل الفريق الوزاري وتجديد الطاقم الإداري من أصحاب الكفاءات والوطنية".
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)