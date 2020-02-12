هذا المحتوى تم نشره يوم 12 فبراير, 2020 12:07 م

القائد العسكري الليبي خليفة حفتر خلال لقاء له في البرلمان اليوناني بأثينا يوم 17 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: كوستاس بالتاس-رويترز.

القاهرة (رويترز) - قالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر تمنع الرحلات الجوية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان "تأسف الأمم المتحدة في ليبيا لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الوطني الليبي للهبوط في ليبيا".

وأضافت "تكرر هذا الأمر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية".

ويحاول الجيش الوطني الليبي منذ أبريل نيسان الماضي انتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس من الحكومة المعترف بها دوليا لكنه فشل في اختراق دفاعات المدينة.

ويتوسط غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا بين حفتر المدعوم من الإمارات ومصر وبين حكومة طرابلس المدعومة من تركيا.

ونددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضربات جوية ألقت بالمسؤولية فيها على قوات حفتر لكن دون ذكر القوات بالاسم في أغلب الأحيان.

واتهم مسؤولون من شرق ليبيا سلامة بالانحياز، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة.

ولبعثة الأمم المتحدة قاعدة كبيرة في طرابلس، وهي تقدم الإغاثة الإنسانية للمهاجرين والنازحين نتيجة الصراع.

(تغطية صحفية عمر فهمي وأولف ليسينج - إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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