هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2020 12:02 م

إسرائيليون يحتفلون بذكرى قيام دولة إسرائيل في عسقلان يوم 28 أبريل نيسان 2020. تصوير: أمير كوهين - رويترز.

تل أبيب (رويترز) - حلقت مقاتلات عسكرية ضمن تشكيل فوق الحدائق والشوارع المهجورة في تل أبيب يوم الأربعاء بينما هتف لها سكان يضعون الكمامات ملوحين بالأعلام من فوق أسطح المنازل، مع إحياء السلطات ذكرى قيام دولة إسرائيل في ظل إجراءات العزل العام.

وبدأت الحكومة الإسرائيلية تخفيف بعض القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا، لكنها فرضت حظر تجول إلزاميا في عطلتي يوم الذكرى يوم الثلاثاء وقيام الدولة يوم الأربعاء للحد من خطر انتقال العدوى.

ونفذت أربع مقاتلات مناورات بهلوانية قبل أن تطير إلى مدن أخرى في عرض يهدف أيضا لتكريم العاملين بالخطوط الأمامية في المستشفيات، وتابع السكان العرض من الشرفات والأسطح.

وسجلت إسرائيل نحو 16 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من مئتي وفاة.

وتراجعت معدلات انتشار العدوى في الأسابيع القليلة الماضية وبدأت السلطات تخفيف القيود وسمحت بإعادة فتح بعض الشركات.

(تغطية صحفية رامي أيوب ورولين تفكجي - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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