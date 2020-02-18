هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 08:09 ص

صوفيا (رويترز) - قالت وزارة العدل البلغارية إنها طلبت من الإمارات تسليم رجل الأعمال فاسيل بوزكوف بعد توجيه اتهامات له غيابيا من بينها الابتزاز واستغلال النفوذ وغسل الأموال.

ونفى بوزكوف، وهو من بين أغنى رجال الأعمال في بلغاريا، ارتكاب أي مخالفات. ورفض العودة لبلاده وقال إنه يخشى على حياته.

وأضافت وزارة العدل أنها أرسلت طلب التسليم مرفقا بوثائق فيما يفوق مئتي صفحة مترجمة للغة العربية للسفارة البلغارية في الإمارات لتسليمها للسلطات هناك.

وقال ممثلو الادعاء إن بوزكوف (63 عاما) اعتقل في الإمارات في نهاية يناير كانون الثاني.

ويملك بوزكوف عددا من شركات المراهنات والمقامرة وناديا شهيرا لكرة القدم ومؤسسة تقتني مجموعة من القطع الأثرية.

وذكر التلفزيون البلغاري يوم الأحد نقلا عن مصادر لم يسمها إن السلطات الإماراتية أفرجت عن بوزكوف لكن منعته من مغادرة البلاد وصادرت جواز سفره.

وليس هناك اتفاق لتسليم المطلوبين بين الدولتين لكن بلغاريا تأمل في أن يلقى طلبها استجابة من الإمارات.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير‭ ‬سها جادو)

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