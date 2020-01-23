القدس (رويترز) - قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب وجه دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه في الانتخابات بيني جانتس لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط.
وأضاف بنس بعد اجتماع مع نتنياهو في السفارة الأمريكية في القدس "الرئيس ترامب طلب مني تقديم دعوة لرئيس الوزراء نتنياهو ليأتي للبيت الأبيض الأسبوع المقبل لمناقشة القضايا الإقليمية إضافة لآفاق السلام هنا في الأرض المقدسة".
وقال نتنياهو "أعتقد أن الرئيس يسعى لمنح إسرائيل السلام والأمن كما تستحق وبالتالي أقبل بسرور دعوته".
(تغطية صحفية ميان لوبل - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)