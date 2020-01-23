هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يناير, 2020 07:44 م

مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في القدس يوم الخميس. تصوير: عمار عوض - رويترز.

القدس (رويترز) - قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب وجه دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه في الانتخابات بيني جانتس لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط.

وأضاف بنس بعد اجتماع مع نتنياهو في السفارة الأمريكية في القدس "الرئيس ترامب طلب مني تقديم دعوة لرئيس الوزراء نتنياهو ليأتي للبيت الأبيض الأسبوع المقبل لمناقشة القضايا الإقليمية إضافة لآفاق السلام هنا في الأرض المقدسة".

وقال نتنياهو "أعتقد أن الرئيس يسعى لمنح إسرائيل السلام والأمن كما تستحق وبالتالي أقبل بسرور دعوته".

(تغطية صحفية ميان لوبل - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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