هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 02:22 م

بيروت (رويترز) - نفى بنك عودة اللبناني يوم الأربعاء تدخله في أي عمل يتعلق "بإثراء غير مشروع" بعدما وجه الادعاء العام اتهامات للبنك ورئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي بتحقيق مكاسب غير مشروعة بالحصول على قروض إسكان مدعومة.

وقال البنك في بيان "بالإشارة إلى المعلومات الصحفية المتداولة بتاريخ اليوم حول ادعاء النيابة العامة في جبل لبنان على بنك عودة بالتدخل في موضوع إثراء غير مشروع... ينفي البنك نفيا قاطعا تدخله بأي عمل متعلّق بإثراء غير مشروع حسب ما ورد في ادعاء النيابة العامة،

"وهو يؤكد التزامه في العقود موضوع الادعاء وفي سائر العقود والمعاملات بالقوانين والأنظمة والتعاميم دون أي مخالفة، وهو تحت سقف القانون".

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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