هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 11:37 ص

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج يوم السابع من يونيو حزيران 2019. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.

دبي (رويترز) - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع محطات عربية من بينها قناة العربية إنه يجب أن يضمن أي دستور جديد لسوريا حقوق كل العرقيات والطوائف الدينية.

وأضاف بوتين قبل أول زيارة يقوم بها للسعودية منذ أكثر من عقد أن السوريين "يتعاملون بإيجابية" مع أفراد الجيش والشرطة العسكرية الروس الموجودين في بلادهم.

وأشار إلى أن أغلب أفراد الشرطة العسكرية في سوريا مسلمون من منطقة شمال القوقاز.

وروسيا حليف أساسي للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الدائرة في بلاده.

(تغطية صحفية ماهر شميطلي وعزيز اليعقوبي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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