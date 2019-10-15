هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 11:55 م

الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين يغادران بعد مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة عاصمة تركيا يوم 16 سبتمبر أيلول 2019. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز.

موسكو (رويترز) - قال الكرملين في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن سوريا ووجه له دعوة لزيارة روسيا في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الكرملين أن بوتين وأردوغان اتفقا خلال المكالمة الهاتفية على ضمان سلامة الأراضي السورية.

وقال الكرملين في بيان "وجه فلاديمير بوتين الدعوة لطيب أردوغان للمجيء إلى روسيا في زيارة عمل خلال الأيام المقبلة. وقد تم قبول الدعوة".

وجاء في البيان أن الزعيمين بحثا أيضا الحاجة إلى تجنب حدوث مواجهات بين الجيشين التركي والسوري.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أشرف راضي)

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