موسكو (رويترز) - بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بخصوص وقف إطلاق النار في سوريا بتقديم تعازيه في مقتل جنود أتراك في منطقة إدلب في الآونة الأخيرة.
وقال بوتين، الذي كان يتحدث بجانب أردوغان خلال اجتماعهما بالكرملين، إن الوضع في محافظة إدلب السورية أصبح متوترا جدا مما تطلب إجراء محادثات مباشرة بينهما.
ويزور أردوغان موسكو في وقت يشهد مواجهة بين الجيشين التركي والروسي في حرب أدت لنزوح نحو مليون شخص خلال ثلاثة أشهر.
(تغطية صحفية فلاديمير سولداتكين -إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)