هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مارس, 2020 12:45 م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليمين) يصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع في موسكو يوم الخميس. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات الأنباء.

موسكو (رويترز) - بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بخصوص وقف إطلاق النار في سوريا بتقديم تعازيه في مقتل جنود أتراك في منطقة إدلب في الآونة الأخيرة.

وقال بوتين، الذي كان يتحدث بجانب أردوغان خلال اجتماعهما بالكرملين، إن الوضع في محافظة إدلب السورية أصبح متوترا جدا مما تطلب إجراء محادثات مباشرة بينهما.

ويزور أردوغان موسكو في وقت يشهد مواجهة بين الجيشين التركي والروسي في حرب أدت لنزوح نحو مليون شخص خلال ثلاثة أشهر.

(تغطية صحفية فلاديمير سولداتكين -إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك