بوتين يجتمع مع نظيريه التركي والإيراني في السابع من سبتمبر

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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 11:30 ص 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:30

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليسار) ونظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة يوم الرابع من أبريل نيسان 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز. (reuters_tickers)