بوتين يجتمع مع نظيريه التركي والإيراني في السابع من سبتمبر
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليسار) ونظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة يوم الرابع من أبريل نيسان 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين يوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة ثلاثية مع نظيريه التركي والإيراني في طهران يوم السابع من سبتمبر أيلول.
واجتمع الرؤساء الثلاثة في أنقرة في أبريل نيسان حيث بحثوا التطورات في سوريا.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز