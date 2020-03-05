هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مارس, 2020 05:37 م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليمين) يصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع في موسكو يوم الخميس. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات الأنباء.

من فلاديمير سولداتكين وأورهان جوشكون

موسكو/أنقرة (رويترز) - اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس لبحث وقف محتمل لإطلاق النار في شمال سوريا وقدم الرئيس الروسي تعازيه في مقتل جنود أتراك هناك في الآونة الأخيرة.

وقال بوتين، الذي كان يتحدث بجانب أردوغان في بداية المحادثات، إن الوضع في محافظة إدلب السورية أصبح متوترا جدا مما تطلب إجراء محادثات مباشرة بينهما.

ويزور أردوغان موسكو في وقت يشهد مواجهة بين الجيشين التركي والروسي في حرب أدت لنزوح نحو مليون شخص خلال ثلاثة أشهر.

وقال أردوغان إنه يأمل في أن يثمر الاجتماع، الذي عقد بطلب من بوتين، عن تدابير تخفف من حدة الصراع.

وقال الكرملين إن الزعيمين تحدثا على انفراد لمدة ثلاث ساعات قبل أن ينضم إليهما مسؤولون من الجانبين في اجتماع لا يزال منعقدا حتى الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

وقال مسؤول تركي كبير لرويترز إن من المرجح أن يوافق الزعيمان في نهاية الأمر على وقف لإطلاق النار بعد أن فشلت الدبلوماسية على مدار أسابيع في وقف القتال بين تركيا وحلفائها من المعارضة السورية المسلحة من جهة وقوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا من جهة أخرى.

وقال المسؤول "الدبلوماسية السياسية ستكون عاملا أشد حسما اليوم من الدبلوماسية العسكرية".

وكانت الضربات الجوية الروسية محركا قويا لتعزيز حملة قوات الرئيس السوري بشار الأسد لاستعادة آخر منطقة كبيرة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في الشمال الغربي.

وأشعل ذلك فتيل أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها قد تكون الأسوأ في الحرب المستمرة منذ تسع سنوات والتي أدت إلى نزوح الملايين من ديارهم ومقتل مئات الآلاف.

ومع ذلك، هون الجيش الروسي مرارا من شأن أي حديث عن أزمة لاجئين واتهم تركيا بانتهاك القانون الدولي عن طريق الدفع بقوات في إدلب تكفي لتشكيل فرقة ميكانيكية.

واشتكى في الفترة السابقة للمحادثات من الدور الذي يقول إن نقاط المراقبة التركية في إدلب تلعبه في مساعدة المعارضين المسلحين على شن هجمات على مناطق مدنية وعلى قاعدة جوية روسية.

وتظهر بيانات الطيران وحركات الشحن أن روسيا سارعت لتعزيز قواتها في سوريا بحرا وجوا قبل محادثات بوتين وأردوغان.

وكانت تركيا، وهي صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف الأطلسي، أرسلت قوات ومعدات إلى المنطقة في الأسابيع الأخيرة لمقاومة تقدم الحكومة السورية وتفادي موجة من اللاجئين عبر حدودها الجنوبية.

* مزيد من القتلى

لاقى حوالي 60 جنديا تركيا حتفهم في المنطقة منذ الشهر الماضي بما في ذلك جندي أورد حاكم إقليمي تقارير عن مقتله اليوم الخميس. وأثار القتال احتمال وقوع صدام مباشر بين روسيا وتركيا.

وأعرب بوتين اليوم الخميس عن أسفه لأردوغان إزاء مقتل 34 جنديا تركيا في غارة جوية في الآونة الأخيرة، قائلا إن الجيش السوري لم يعرف مكان وجودهم. وأضاف أنه يأمل في أن تساعد محادثاتهما في تجنب تكرار هذا الموقف.

وقال مسؤول أمني تركي إن الاشتباكات التي وقعت خلال الليل كانت "منخفضة الكثافة لأول مرة منذ فترة" قبل اجتماع موسكو، لكن سكانا في إدلب أوردوا تقارير عن قصف عنيف شنته القوات التركية وغارات جوية للقوات الروسية والسورية.

وقال عمال دفاع مدني يساعدون في إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين إن ما لا يقل عن 16 مدنيا لاقوا حتفهم عندما ضربت غارات جوية روسية مجموعة من النازحين قرب بلدة معرة مصرين في إدلب.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين.

كما أفاد شاهدان أنهما رأيا المزيد من التعزيزات العسكرية التركية تنتشر في إدلب. وقالت وكالة الإعلام الروسية إن المعارضين المسلحين استأنفوا قصف بلدة سراقب الاستراتيجية في إدلب التي تتمركز فيها الشرطة العسكرية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في الساعات الأربع والعشرين الماضية إنها دمرت أربع دبابات وخمس قاذفات صواريخ و12 مركبة عسكرية في ضربات بالمدفعية وغارات جوية في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري وتقول إنها لا تستطيع تحمل المزيد. ومن أجل الحصول على مزيد من الأموال والدعم من أوروبا بشأن إدلب قالت أنقرة إنها لن تلتزم باتفاق عام 2016 الذي توقف بموجبه عبور المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي في مقابل مساعدات بمليارات اليورو.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يوم الخميس إنه تحدث مع بوتين عبر الهاتف ودعا إلى هدنة دائمة في إدلب.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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