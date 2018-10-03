بوتين يريد انسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا في نهاية المطاف
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال جلسة قرب موسكو يوم 19 سبتمبر أيلول 2018. صورة حصلت عليها رويترز من وكالة سبوتنيك للأنباء(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن موسكو ترغب في انسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا في نهاية المطاف بما فيها القوات الروسية.
وأضاف أن وجود القوات الأمريكية في سوريا يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز