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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 01:07 م 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 13:07

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال جلسة قرب موسكو يوم 19 سبتمبر أيلول 2018. صورة حصلت عليها رويترز من وكالة سبوتنيك للأنباء (reuters_tickers)