بوتين يقول إنه متفق مع ترامب على أن الدولة الإسلامية هزمت في سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2018 12:17 م

موسكو (رويترز) - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إنه متفق إلى حد بعيد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تنظيم الدولة الإسلامية قد انهزم لكنه عبر عن تشككه فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب بالكامل من سوريا.

وقال ترامب يوم الأربعاء إن واشنطن ألحقت الهزيمة بالتنظيم المتشدد في سوريا وإن هذا كان الهدف الوحيد من بقاء القوات الأمريكية هناك.

وذكر بوتين أن موسكو لم ترصد أي مؤشرات على الانسحاب الأمريكي وأن الولايات المتحدة قالت مرارا إنها ستغادر أفغانستان لكنها لم تفعل.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك