بوتين يقول إنه يعارض اقتراح تركيا بوقف إطلاق النار في إدلب السورية
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني ونظيره التركي رجب طيب أردوغان (من اليسار إلى اليمين) في طهران يوم الجمعة. صورة لرويترز من القصر التركي. يحظر إعادة بيع الصورة أو وضعها في أرشيف.(reuters_tickers)
طهران (رويترز) - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إنه يعارض أي وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا لأن متشددي جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية المتمركزين هناك ليسوا طرفا في محادثات السلام.
وقال بوتين خلال محادثات مع نظيريه التركي والإيراني إن الحكومة السورية، الحليف الوثيق لروسيا، يجب أن تستعيد السيطرة على كامل أراضي البلاد.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز