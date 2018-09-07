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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 01:25 م 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:25

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني ونظيره التركي رجب طيب أردوغان (من اليسار إلى اليمين) في طهران يوم الجمعة. صورة لرويترز من القصر التركي. يحظر إعادة بيع الصورة أو وضعها في أرشيف. (reuters_tickers)