هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 06:28 م

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين (اليمين) والتركي رجب طيب أردوغان في روسيا يوم الثلاثاء. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

سوتشي (روسيا) (رويترز) - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء إن محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسفرت عن قرارات مهمة جدا بالنسبة لسوريا لكنه لم يوضح ما هي هذه القرارات.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي في سوتشي بجنوب روسيا مع أردوغان إن وزيري خارجية البلدين سيكشفان في وقت لاحق عما اتفق عليه الزعيمان في الاجتماع .

وتحدث بوتين بعد أن أبلغ قائد قوات كردية في شمال شرق سوريا الولايات المتحدة إنه أوفى بكل التزاماته بموجب هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير)

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