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بوتين يتحدث وإلى جواره المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سوتشي يوم الجمعة. تصوير: سيرجي كاربوخين - رويترز.

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موسكو (رويترز) - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إن على الدول الأوروبية أن تساعد سوريا على إعادة البناء إذا كانت تريد عودة اللاجئين إليها.

ودعا بوتين، الذي كانت تقف بجانبه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مدينة سوتشي بجنوب روسيا، الدول الأوروبية إلى إبعاد السياسية عن عملية إعادة إعمار سوريا.

وتحدت روسيا موقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى التركيز على عمليات الإغاثة الإنسانية والامتناع عن تقديم أموال لإعادة إعمار سوريا إلا إذا وافق الرئيس بشار الأسد على مشاركة المعارضة في السلطة.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز