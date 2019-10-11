هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أكتوبر, 2019 12:48 م

الرئيس الصيني فلاديمير بوتين يتحدث في منتدى اقتصادي في موسكو يوم الثاني من اكتوبر تشرين الأول 2019. صورة من سبوتنيك.

موسكو (رويترز) - قالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر يوم الجمعة من احتمال فرار أسرى تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين في شمال شرق سوريا وسط العملية العسكرية التركية الدائرة هناك.

وفتحت العملية التركية التي تستهدف مقاتلين أكرادا متحالفين مع الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا واحدة من أكبر الجبهات الجديدة في الحرب التي بدأت منذ أكثر من ثماني سنوات وتدخلت فيها قوى عالمية وإقليمية.

وبرزت روسيا كقوة مؤثرة في سوريا بعد أن تدخلت عسكريا هناك عام 2015 مما قلب دفة الحرب لصالح الرئيس بشار الأسد.

ونسبت الوكالة لبوتين القول "هناك مناطق تقع في شمال سوريا يتركز فيها متشددو الدولة الإسلامية. يخضعون حتى الآن لحراسة القوات المسلحة الكردية. الآن يتدخل الجيش التركي والأكراد يتركون هذه المعسكرات. يمكنهم الهرب ببساطة".

وأضاف بوتين الذي كان يتحدث خلال زيارة لتركمانستان "أنا غير متأكد مما إذا كان باستطاعة الجيش التركي السيطرة على الموقف بسرعة".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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