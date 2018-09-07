بوتين: المهمة الأساسية طرد المتشددين من إدلب
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم 29 أغسطس آب 2018. صورة لرويترز حصلت عليها من وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.(reuters_tickers)
طهران (رويترز) - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة بعد محادثات مع نظيريه التركي والإيراني في طهران إن المهمة الرئيسية هي طرد المتشددين من محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقال بوتين إن المحادثات كانت بناءة وإنهم ناقشوا تحقيق "استقرار على مراحل" في مناطق خفض التصعيد في سوريا.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز