هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل, 2019 10:32 ص

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة الحزام والطريق في بكين يوم الجمعة - صورة لرويترز من وكالة سبوتنيك - رويترز

بكين (رويترز) - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت إن الهجوم الشامل على المسلحين في محافظة إدلب بسوريا "ليس ملائما الآن" وإنه يتعين أخذ الاحتياجات الأمنية للمدنيين في الاعتبار.

وأضاف بوتين، الذي كان يتحدث في بكين، أن روسيا ستعمل مع المعارضة السورية للانتهاء من تشكيلة لجنة لصياغة الدستور، في إطار مساع للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع.

وساعدت موسكو قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد في استعادة السيطرة على معظم أنحاء سوريا خلال الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات، لكن القتال ما زال مستمرا.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك