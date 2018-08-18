بوتين: علينا أن نفعل كل شيء من أجل عودة اللاجئين إلى سوريا
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مدينة ميزبيرج في ألمانيا يوم السبت. تصوير: أكسل شميت - رويترز.(reuters_tickers)
ميزبيرج (ألمانيا) (رويترز) - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت إنه يجب عمل كل شيء من أجل عودة اللاجئين إلى بلدهم الذي تضرر كثيرا بسبب الحرب.
وفي تصريحات له قبل مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خارج برلين، قال بوتين إن سوريا بحاجة إلى المساعدة لإعادة البناء وضمان عودة اللاجئين، الذين فروا من البلاد، إلى بيوتهم بسلام.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير احمد حسن)
رويترز