بوتين: علينا أن نفعل كل شيء من أجل عودة اللاجئين إلى سوريا

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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أغسطس, 2018 06:23 م 18 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 18:23

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مدينة ميزبيرج في ألمانيا يوم السبت. تصوير: أكسل شميت - رويترز. (reuters_tickers)