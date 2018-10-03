بوتين: لا حاجة لعمل عسكري كبير في إدلب السورية
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى في موسكو يوم الأربعاء - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية فعالة مضيفا أنه لا توجد خطط لتحركات عسكرية كبرى في المنطقة.
وقال بوتين في إشارة إلى منطقة خفض التصعيد التي أقامتها روسيا وتركيا في إدلب "لدي كل الأسباب التي تدعوني للاعتقاد بأننا سنحقق أهدافنا".
وأضاف "يعني هذا أنه ليس هناك توقعات بأعمال عسكرية واسعة النطاق هناك... العمل العسكري من أجل العمل العسكري غير ضروري".
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
رويترز