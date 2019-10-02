هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2019 01:49 م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم 17 سبتمبر أيلول 2019. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات أنباء.

موسكو (رويترز) - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إنه ليس هناك دليل على مسؤولية إيران عن الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين الشهر الماضي وإن الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل على ضلوع طهران في الأمر.

وذكر بوتين في مؤتمر عن الطاقة في موسكو أن فرنسا حاولت ترتيب اجتماع بين الرئيسين الإيراني والأمريكي عقب الهجوم لكن المساعي فشلت لأن طهران تريد رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وقال "نشجب تلك (الهجمات) لكننا ضد إلقاء المسؤولية على إيران لأنه لا دليل على ذلك"، مضيفا أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أبلغه شخصيا بأن لا صلة لطهران بالهجمات.

وتسببت الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين الشهر الماضي في خفض إنتاج المملكة من النفط بمقدار النصف لفترة وجيزة وارتفاع أسعار النفط بشدة، لكنها تمكنت من استعادة إنتاجها سريعا مما هدّأ السوق.

ولروسيا علاقات وثيقة مع كل من إيران والسعودية، وعزا بوتين يوم الأربعاء الفضل في استقرار أسعار الطاقة العالمية للتعاون بين موسكو والرياض.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير‭ ‬أمل أبو السعود)

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