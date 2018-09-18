بوتين: ملابسات عارضة وراء إسقاط الطائرة الروسية
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في سوتشي في روسيا يوم الاثنين. صورة لرويترز حصلت عليها من ممثل عن وكالات الأنباء.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء إن إسقاط طائرة عسكرية روسية قرب الساحل السوري كان نتيجة سلسلة ملابسات مأسوية عارضة.
ويبدو أن تصريحات بوتين تخفف إلى حد ما من الانتقاد الروسي لإسرائيل، رغم أنه قال إن روسيا ما زالت بحاجة لدراسة ما حدث.
وقال وهو يقف بجوار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بعد محادثات في موسكو إن روسيا ستعمل على ضمان سلامة عسكرييها في سوريا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في وقت سابق يوم الثلاثاء إن الطائرة أسقطتها الدفاعات الجوية السورية إلا أنها اتهمت إسرائيل بالتسبب بشكل غير مباشر في الواقعة قائلة إن طائرات إسرائيلية قريبة وضعت الطائرة الروسية في مجال الخطر.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز