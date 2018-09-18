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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 02:42 م 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:42

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في سوتشي في روسيا يوم الاثنين. صورة لرويترز حصلت عليها من ممثل عن وكالات الأنباء. (reuters_tickers)