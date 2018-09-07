بوتين: نأمل أن يستسلم المتشددون في إدلب
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في روسيا يوم 22 أغسطس آب 2018. صورة لرويترز حصلت عليها من ممثل عن وكالات الأنباء.(reuters_tickers)
طهران (رويترز) - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إنه يأمل أن يتحلى المتشددون في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا بالقدر الكافي من التفكير السليم لإلقاء أسلحتهم والاستسلام.
وفي كلمة خلال محادثات في طهران مع نظيره التركي والإيراني قال بوتين إن هناك الكثير من المدنيين في إدلب وإن أي حل للوضع هناك ينبغي أن يضع ذلك في الحسبان.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز