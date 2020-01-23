هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يناير, 2020 11:34 ص

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة أثناء زيارة لإسرائيل يوم الخميس. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالة أنباء.

القدس (رويترز) - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة لإسرائيل يوم الخميس إنه أكد لوالدة نعمة يساكر الأمريكية الإسرائيلية المسجونة في روسيا في اتهامات تتعلق بالمخدرات بأن "كل شيء سيكون على ما يرام" بالنسبة لابنتها.

ودعت إسرائيل روسيا لإطلاق سراح يساكر التي حكمت عليها محكمة روسية بالسجن سبع سنوات ونصف في اتهامات تتعلق بالمخدرات في أكتوبر تشرين الأول.

واعتقلت الشابة المولودة في نيوجيرزي في أبريل نيسان من العام الماضي بعد أن عثرت الشرطة على تسعة جرامات من القنب في حقائبها أثناء توقفها في مطار موسكو.

ويزور بوتين إسرائيل بمناسبة إحياء ذكرى مرور 75 عاما علي تحرير معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز وأدلى بهذا التعليق في اجتماع مع والدة يساكر ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال بوتين "قابلت والدة نعمة. من الواضح لي أنها من عائلة طيبة جدا وشريفة. أعرف موقف رئيس الوزراء (الإسرائيلي) الذي يطلب مني اتخاذ القرار المناسب. كل هذا سيؤخذ في الاعتبار بالتأكيد عند اتخاذ القرار النهائي".

وتابع "الأم قلقة للغاية. يمكنني رؤية ذلك. قلت لها وأريد أن أكرر ذلك: كل شيء سيكون على ما يرام".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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