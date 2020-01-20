بروكسل (رويترز) - قال خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن التكتل سيناقش كافة الخيارات لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن، لكن أي تسوية سلمية ستحتاج إلى دعم حقيقي من الاتحاد كي تستمر.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الاتحاد يمكن أن يدرس إرسال بعثة حفظ سلام عسكرية، قال بوريل "يحتاج وقف إطلاق النار لمن يراقبه. لا يمكن قول ‘هذا وقف إطلاق نار‘ ثم تنسى أمره...ينبغي أن يراقبه أحد ويديره".
وردا على سؤال آخر بشأن احتمال استئناف عمل البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قبالة الساحل الليبي، قال بوريل "نعم، أعتقد أننا ينبغي أن نستأنفها".
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)