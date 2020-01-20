هذا المحتوى تم نشره يوم 20 يناير, 2020 10:10 ص

خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا يوم 14 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: فينسنت كيسلر - رويترز.

بروكسل (رويترز) - قال خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن التكتل سيناقش كافة الخيارات لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن، لكن أي تسوية سلمية ستحتاج إلى دعم حقيقي من الاتحاد كي تستمر.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الاتحاد يمكن أن يدرس إرسال بعثة حفظ سلام عسكرية، قال بوريل "يحتاج وقف إطلاق النار لمن يراقبه. لا يمكن قول ‘هذا وقف إطلاق نار‘ ثم تنسى أمره...ينبغي أن يراقبه أحد ويديره".

وردا على سؤال آخر بشأن احتمال استئناف عمل البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قبالة الساحل الليبي، قال بوريل "نعم، أعتقد أننا ينبغي أن نستأنفها".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك