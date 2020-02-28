هذا المحتوى تم نشره يوم 28 فبراير, 2020 10:04 ص

خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 فبراير شباط 2020. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

بروكسل (رويترز) - قال خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن التوتر في منطقة إدلب السورية قد يتصاعد إلى صراع دولي كبير مضيفا أن التكتل سيدرس كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحه الأمنية.

وكتب بوريل على تويتر قائلا "التصاعد المستمر حول إدلب يجب أن يتوقف على الفور. هناك خطر من الانزلاق نحو مواجهة عسكرية دولية مفتوحة. هذا يتسبب كذلك في معاناة إنسانية غير محتملة ويعرض المدنيين للخطر".

وأضاف "يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى خفض التصعيد على وجه السرعة ويعبر عن أسفه لجميع الخسائر في الأرواح. يدرس الاتحاد الأوروبي كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحه الأمنية. نحن على اتصال مع كافة الأطراف المعنية".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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